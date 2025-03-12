Водитель, протащивший копа автомобилем, найден: его биография вас шокирует

Мажоры на блатных номерах словно сошли с ума. Они считают, что законы для них не написаны. Игнорируют полицию и возят копов на капоте.

Это событие произошло во вторник, 11 марта. Водитель кубика с номерами 7777 провез копа, держащегося за окно авто. Перед этим его остановили за нарушение правил, но он вел себя агрессивно и продолжил движение. Копам пришлось стрелять.

По данным Хапуга.UA, владелец авто – Александр Порк, бизнесмен. "Послужной список" у этого бизнесмена достаточно высокий.

В 2021 году Александр Порк проходил по уголовному делу в Житомире по ч. 4 ст. 189 УК, предусматривающая вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах либо совершенное организованной группой, либо сопряженное с реальным причинением тяжкого телесного повреждения.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Также он любит "лихачить" за рулем и только в марте этого года дважды ловил штрафы. Первый за ДТП – 2 марта, следующий – за непредпочтение в движении, это уже 8 марта.

Порк, похоже, обожает семерки. Потому что они и на "кубике", и даже на его мобильных телефонах, которые после стычки с копнами почему-то отключены. По предварительным данным, его разыскивают.

"Блатные" номера на дороге

Этот инцидент еще раз доказывает, что "понты" на дорогах – это большая сила. Семерки, единицы или девятки словно внушают людям мысль, что они имеют преимущество перед другими участниками движения, хотя это совсем не так. А вот тезис о том, что водители на козырных табличках действительно имеют определенный статус и солидные связи – действительно имеет место на существование. Ведь во время большой войны отечественные чиновники и бизнесмены тратят десятки и сотни тысяч гривен на автомобильные номерные знаки.

Комбинации, которые в народе называют "блатными", не факт, что дают особый статус на дороге. Но некоторые считают, что это престижно. И за это готовы платить.

“Есть ли на них спрос? Действительно, как только они появляются, проходит немного времени и такой номерной знак оплачивается, бронируется и потом регистрируется”, – говорит заместитель начальника ГСЦ МВД Украины Павел Сорока.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Цены на элитные номерные знаки – кусаются. На сегодня комбинации 0001, 0007 и 7777 стоят 96 тысяч гривен. И это – официально.

"На номерные знаки с комбинациями 0001, 0007 и 7777 была увеличена стоимость с 36 тысяч грн до 96 тысяч грн", — говорится на сайте СЦ МВД.

А вот неофициально указанные комбинации продают гораздо дороже. Кто из чиновников любит элитные номерные знаки и за какими автомобилями они закреплены – об этом в проекте Хапуга.UA.

Кто из чиновников любит элитные номерные знаки

Невероятно, однако, спрос на блатные номера настолько велик, что в стране образовался дефицит.

"Если говорить там сейчас о городе Киеве, то комбинаций там 0001, 0007 и 7777 свободных уже нет", – говорит Павел Сорока.

Интересно, кто же раскупил единички, семерки и прочие понты? Ответ на вопрос находим под Верховной Радой.

Действительно, такие номерные знаки часто можно увидеть в первую очередь на автомобилях наших депутатов. Вот, например – три нуля один. Этим авто пользуется нардеп Александр Сухов, который является членом депутатской группы "Доверие". Машина записана на Светлану Сухову, похоже, его маму. И куплена летом в прошлом году. Пока нардеп не подал декларацию за 24-й год, а значит – ждем упоминания об этом авто на сайте НАПК.

"Если мы зафиксировали в 2024 году факт, что он пользуется автомобилем или пользуется недвижимостью и не видим ее в декларации, то мы должны подождать 2025 год, когда он подаст ежегодную декларацию за 2024 год и соответственно тогда уже смотреть, если его нет, то это уже серьезный факт для проведения проверки", — рассказал глава МИД.

Скриншот из видео Хапуга.UA

А вот и еще один элитный номерной знак – три нуля восемь, правда – немного дешевле. За рулем – нардеп Игорь Марчук, член фракции "Слуга народа". Машина – Мерседес GLE купе 24 года выпуска, которая записана на компанию "М-ЭНД-С" и стоит в пределах 100 тысяч долларов. Нардеп говорит – обязательно ее задекларирует, а понтовые номера у него уже давно.

"У меня этот номер уже, сейчас скажу, уже 5, где-то около 10 лет, поэтому это не есть, мягко говоря, огромное достижение", — рассказал Марчук.

Комбинацию 0008 любит еще один нардеп – Василий Петевка, член депутатской группы "Довіра". Вот его Туарег.

А вот скандально известному нардепу Иванисову, прославившемуся тем, что отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетнего лица, импонирует комбинация "0003".

Скриншот из видео Хапуга.UA

Слуга народа Олег Арсенюк ездит в свою очередь на Ауди с номерными знаками 1111 года.

Также "единички" любит и Суто Мамоян, бывший член ОПЗЖ и фигурант ряда расследований о безумном достатке. Вот Мерседес, на котором его возят. А это – уже кортеж – на тех же единицах.

Четыре "четверки" — это, похоже, счастливое число нардепа Сергея Вельможного, член депутатской группы "Доверие". Он ездит на этом Мерседесе. Нардеп говорит, что при номере не знает ничего, потому что это машина жены. А собственного автомобиля у него нет.

Немного проще номерные знаки 7007, которые стоят всего 4800 грн у Дмитрия Исаенко, нардепа от запрещенной ОПЗЖ. Такие же таблички не только на Майбахе Исаенко, но и на его мерседесе.

Одиозный Николай Тищенко любит номера 9911, которые стоят 18 тысяч гривен. Такая комбинация была у него на Порше. Такие же "таблички" у него и на Мерседесе.

Юрий Корявченков, он же – Юзик, любит номера 0095. Эта комбинация словно символизирует "Квартал 95", и она стоит в настоящее время 12 тысяч.

Еще один выходец из Кривого Рога – Юрий Кисель тоже любит символику "квартала". Он ездит на Ленд Крузер с номерами 9595 за 4800 грн.

А вот нардеп Николай Галушко болеет за комбинацию 9899 – тоже за 4800 грн. Такие "таблички" были и на Лэнд Крузере мамы, и на Вреде, возившей нардепа. А сегодня такая комбинация на автомобиле Zeekr1, который опять же оформлен на его маму. Такой автомобиль стоит 40 тысяч долларов, поэтому ждем его в официальной декларации депутата.

Итак, "понтовые" таблички нардепов вы уже увидели. Их, конечно, можно было бы показать еще больше, однако военное положение диктует сложные условия работы. Ведь депутаты заезжают на своих авто прямо под парламент, куда журналистам попасть на данный момент нельзя. Тем не менее, двигаемся дальше. Ведь депутаты – не единственные, кто “млеет” за элитными номерными знаками.

Например, номерные знаки 8888 стоят на автомобиле Инфинити, на котором ездит Сергей Калюк, начальник отдела Гостаможслужбы.

А Владимир Ковтун, эксначальник управления Гостаможслужбы любит четверки.

Также четвёрки любит и Наталья Малик, главный государственный инспектор Организационного отдела Управления кинологического обеспечения Таможни. Вот ее Toyota с номерами за 60 тысяч.

Комбинацию 0077 любит Станислав Соха, начальник отдела по борьбе с коррупцией Львовской таможни. Эти номерные знаки есть на его Mitsubishi, они стоят сейчас 18 тысяч. Также такие таблички и на автомобиле его отца. Таможенник объясняет:

"Эти номера, которые вы упомянули действительности принадлежали мне, и я после продажи автомобиля в действительности, чтобы эти номера не пропали, потому что эти номера были платными, я их подарил просто своему отцу, ну чтобы они просто не пропали".

Еще один львовский таможенник, фанатеющий от модных табличек, это Олег Будз. Он ездит на ауди Q7 с номерами 0050, которые сейчас стоят 12 тысяч. Также такие номера, скорее всего, числятся и по БМВ 6, которого и вовсе нет в его декларации, но его жена попала на нем в ДТП.

"Блатные" номера по знакомству

Да, все эти и другие номерные знаки можно официально приобрести в Сервисном центре МВД. Но на них, как вы сами знаете, яростный дефицит. Поэтому блатные номера могут выдавать по знакомству, и это – не мы сказали, а целый заместитель начальника Главного Сервисного Центра МВД.

“Мэр города, губернатор, прокурор или кто-то другой звонит по телефону руководителю и говорит, что мне нужно. Есть нет. Будут, сообщишь? – Сообщу. Ну, я думаю, что на таких отношениях такие случаи имеют место”, – говорит Павел Сорока.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Это, по его мнению, не схема.

“Я бы по схеме это не называл. По-моему, это какая-то коммуникация среди должностных лиц, которые пошли где-то друг-другу на встречу”, – рассказал Павел Сорока.

А вот продажа номеров на олх – это точно схема.

“Откровенно мы мониторим эти ресурсы, мы видим такие случаи и в телеграмм каналах, и на олх, очень часто эта информация не подтверждается. Потому что когда появляется номерной знак, когда мы его проверяем, он уже закреплен за транспортным средством”, – говорит Павел Сорока.

В сети продают элитные комбинации номеров за сумасшедшие деньги. Так, за "семерки" просят 10 тысяч долларов, а за 3 тысячи продают "восьмерки". Прямо в главном Сервисном центре МВД звоним по телефону, чтобы узнать детали покупки.

Продавец – объясняет, а заместитель начальника – не скрывает эмоции.

“Смотрите технически: у меня там есть человек, работает там, он все сделает. Как это делается. Покупаем техпаспорт за 100 долларов, я совершаю покупку там какой-то машины, допустим там жигулик какой-то, цепляю номера на этот жигулик. Ну они лежат, но практически типа. Цепляю номера на этот жигулик и продаю его. Вы идете в кассу, платите 60 тысяч за эти номера и все”, – говорит продавец.

Однако после разговора чиновник подытоживает: такая серая схема – легальная.

"Ну, скажем так: схема, но легальная", — говорит Павел Сорока.

То есть, по сути, кто-то, кто, цитирую, имеет "коммуникацию среди должностных лиц, которые пошли где-то друг-другу на встречу", может серьезно зарабатывать на большом спросе на элитные номерные знаки. Однако поймать кого-либо на злоупотреблениях в таком случае за руку – это фантастика.

"Ну и сейчас эта схема, о которой мы пообщались, она действительно схема, но она в том варианте, в котором объяснил этот мужчина, так сказать подкрепленная законом, скажем так", — говорит Павел Сорока.

Элитные номера в Европе

В Европе практика платных элитных номерных знаков существует уже давно. Это узаконено в Польше, Франции, Британии, Германии, Румынии и Молдове.

"Номера в Молдове стандартизированы, три буквы латинские и три цифры, и вот заплатил 600-700 евро, в зависимости от редкости номера ты можешь себе купить до 1000 евро очень блатный номер", — рассказал редактор издания "Rise Moldova" Владимир Тхорик.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Однако дефицита и какой-то безумной погони, например, в Молдове за этим нет. Понтами в Кишиневе интересуется в основном бизнес, не политики.

В итоге, что мы имеем: без солидных завязок или не менее солидных средств в Украине получить красивые номерные знаки ну не то что невозможно, но довольно сложно. В то же время за элитными табличками есть безумный спрос, который пополняет бюджет на миллионы гривен.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Суммарно в прошлом году СЦ МВД было выдано 15003 номерных знаков с платной комбинацией цифр.

Поэтому понты за деньги, с одной стороны, это пополнение бюджета, а с другой – возникает вопрос к тем, кто за это платит: каково происхождение этих средств на понты.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЭКСКЛЮЗИВ! Водитель, который протянул копа автомобилем, найден — его биография вас шокирует

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