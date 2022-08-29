Взрывы участились, люди ждут ВСУ: что происходит в оккупированном Херсоне

Сейчас во временно оккупированном Херсоне и области все чаще слышны взрывы, местных жителей призывают находиться в укрытиях.

Об этом в эфире ТСН.19:30 рассказала корреспондент ТСН Елена Ванина, которой удалось выехать из оккупированного Херсона.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подтвердила, что на юге Украины уже давно идет контрнаступление ВСУ. Она подчеркнула, что для этого сначала нужно было умерить врага, затем происходит уничтожение боеприпасов, живой силы и логистики.

"Я подтверждаю то, что ВСУ прорвали первую линию обороны", — сказала спикер ОК "Юг".

Елена Ванина подтвердила, что в оккупированном Херсоне в последние дни все чаще пылают склады оружия и позиции захватчиков.

"Взрывы участились, стали ближе и громче, говорят херсонцы. Особенно последние 2 дня. Взрываются склады с боеприпасами, командные пункты и места, где расположена вражеская техника. Сегодня наши военные попали в воинскую часть, где когда-то была наша нацгвардия, а сейчас там разместились рашисты. Она расположена в жилом микрорайоне. Но наши делают все точно и четко, чтобы не пострадали мирные жители. Стены, конечно, трясутся, но ради победы это можно потерпеть", — говорит Елена Ванина.

Корреспондент ТСН отмечает, что 28 августа ВСУ попали в колонию строгого режима, в которой оккупанты ремонтировали свою технику.

"Вчера попали в промзону колонии строгого режима на окраине Херсона. Там рашисты ремонтировали свою технику. В Новой Каховке – разбили завод, где базировались рашисты. Взрывы там слышны и сейчас, оккупанты объявили эвакуацию с рабочих мест и призвали людей уйти в укрытие. Также непроходимы для военной техники все мосты через Днепр, и сегодня местные жители сообщили, что повредили мост через реку Конка, это на подъезде к Антоновскому мосту. Местные жители стали чаще пользоваться катерами", — отмечает Ванина.

Относительно выезда из Херсона, из-за активных боевых действий он усложнился. Большие очереди на переправе через Днепр, люди стоят в очередях по 7 часов. Увеличились очереди и на блокпосту в Васильевке в Запорожье. Теперь выезд может затянуться на 5-7 дней. Под палящим солнцем находиться в степи очень тяжело.

"О призывах к оставшимся запастись продуктами, водой и позаботиться о хранилищах. Поверьте, херсонцы готовы уже давно. Набранные бочки с водой и ящики с крупами стоят у меня в квартире еще с апреля. Ведь мы понимаем, что каждый взрыв, каждое попадание во вражеский склад приближает нас к освобождению Херсонщины, и, несмотря на страх, люди радуются этим взрывам, стало тяжелее доставлять продукты через перебитые мосты, но люди готовы терпеть, чтобы только нас освободили", – говорит корреспондент.

Люди рассказывают, что после остановки Запорожской ГЭС, в Херсонской области ежедневно выключают свет. В настоящее время нет и воды. Поэтому запасаются как могут. Бывает, что на несколько часов исчезает интернет и даже российская мобильная связь. Огромная проблема выплаты украинских пенсий. Многие карты заблокированы. Россияне предлагают свою помощь, но для этого нужно сделать их паспорт. Поэтому люди очень ждут ВСУ, потому что делать этого не хотят.

"Несмотря на успехи наших военных, не прекращаются репрессии. Ежедневно в области исчезает по несколько человек. Оккупанты уверены, что начнут учебный год и заставляют отправлять детей на обучение в школы, где учителя согласились на сотрудничество. Агитируют участвовать в референдуме. Но наши военные етого не допустят. Сегодня люди разместили фото, где российские солдаты бегут куда-то идут с большими сумками, и это внушает оптимизм, однако мы понимаем, что освобождение Херсонщины не будет быстрым и простым, ради того, чтобы было меньше наших жертв, люди готовы ждать. Несмотря на то, что сейчас это крайне тяжело. И пока я это рассказываю, в области слышны новые взрывы. Мы очень искренне желаем успеха нашим военным", — отмечает Елена Ванина.

Напомним, в Херсоне ВСУ метко ударили по расположению оккупантов.

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