"Я буду дышать?": киевляне рассказали о пережитой ночной атаке

Жители поврежденного дома говорят, что их спасло дерево поблизости, ведь именно в него попали обломки "Шахеда".

Жители Киева рассказали о пережитой атаке беспилотниками "Шахед" в ночь на 30 октября. Из-за попадания обломков в квартирах киевлян возникли пожары.

Жители столицы рассказали об этом в комментарии журналистке ТСН Ирине Коваленко.

Жители поврежденного дома рассказывают, что их спасло высокое дерево поблизости, ведь именно в него попали обломки "Шахеда". Это дерево немного прикрыло дом, однако обломки все равно попали в квартиры, в которых вспыхнул пожар

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"Это произошло где-то в половине пятого утра. Я был ближе к балкону, а жена с этой стороны. Слава Богу, никто не пострадал. Это что радует", — сказал житель поврежденной квартиры.

"Спасатели, слава Богу, пришли два парня. Единственное, что я помню, я спросила: "А я буду дышать?" И он говорит: "Будешь". Он дал мне маску и с той маской уже вывел меня в подъезд. Я не помню, я "плыла". Меня держали, просто я в их руках была", – поделилась жительница одной из квартир.

Последствия атаки "Шахедами" на Киев/Скриншот с видео ТСН

Кроме людей, чрезвычайники спасли в одном из жилищ кота.

Последствия атаки "Шахедами" на Киев/Скриншот с видео ТСН

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Взрывы и пожары в Киеве! "Шахеды" атаковали столицу! ТСН вживую с места происшествия

Напомним, ночью российская армия ударила по Киеву беспилотниками. В Соломенском районе упали обломки и в многоэтажном доме возник пожар. Пострадали девять человек, среди них один ребенок.

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