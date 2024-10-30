"Я буду дихати?": кияни розповіли про пережиту нічну атаку

Мешканці пошкодженого будинку кажуть, що їх врятувало дерево поблизу, адже саме в нього влучили уламки "Шахеда".

Мешканці Києва розповіли про пережиту атаку безпілотниками "Шахед" у ніч проти 30 жовтня. Через влучання уламків у квартирах киян виникли пожежі.

Жителі столиці розповіли про це в коментарі журналістці ТСН Ірині Коваленко.

Мешканці пошкодженого будинку розповідають, що їх врятувало високе дерево поблизу, адже саме в нього влучили уламки "Шахеда". Це дерево трішки прикрило будинок, однак уламки всеодно потрапили до квартир, в яких спалахнула пожежа

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"Це сталося десь о пів на п’яту ранку. Я був ближче до балкону, а дружина з цієї сторони. Слава Богу, ніхто не постраждав. Це що радує", – сказав мешканець пошкодженої квартири

"Рятувальники, слава Богу, прийшли два хлопці. Єдине, що я пам’ятаю, я спитала: "А я буду дихати?" І він каже: "Будеш". Він дав мені маску і з тою маскою вже вивів мене в під’їзд. Я не пам’ятаю, я "пливла". Мене тримали, просто я в їхніх руках була", – поділилася мешканка однієї з квартир.

Наслідки атаки "Шахедами" на Київ / Скриншот з відео ТСН

Окрім людей, надзвичайники врятували в одній з осель кота.

Наслідки атаки "Шахедами" на Київ / Скриншот з відео ТСН

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Вибухи та пожежі в Києві! "Шахеди" атакували столицю! ТСН наживо з місця події

Нагадаємо, вночі російська армія вдарили по Києву безпілотниками. У Соломʼянському районі впали уламки і в багатоповерховому будинку виникла пожежа. Постраждали дев’ятеро людей, серед них – одна дитина.

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