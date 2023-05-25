Защита Украины в воздухе окрепла с 12% до почти 90% — эксперт

По словам Александра Коваленко, в Украине ПВО к началу войны была одной из лучших в Европе по количеству боеспособных единиц.

Защита Украины в воздухе окрепла с 12% до почти 90%.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По словам Коваленко, есть факт, который некоторых может даже удивить.

"В Украине ПВО на начало войны была одной из лучших в Европе по количеству боеспособных единиц. Но у нашей ПВО было много минусов. Один из самых больших недостатков — это то, что большинство было старого советского производства, — говорит Коваленко. — Старая советская техника не позволяла сбивать современные ракеты и некоторые советские. Вторая проблема заключалась в том, что россияне в начале полномасштабного вторжения использовали одновременно огромное количество ракет разного базирования. Это потребовало от нашей ПВО использовать разные алгоритмы. Например, алгоритм противодействия ракете Х-101 отличается от алгоритма противодействия ракете "Калибр". По состоянию на сегодняшний день можно говорить, что в первые месяцы мы имели проблему из-за количества вражеских ракет. Использовалась большая номенклатура ракет, которые прорывали нашу ПВО", — пояснил эксперт.

Напомним, в ночь на 25 мая российская армия атаковала Украину ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Россияне запустили 36 беспилотников. Все вражеские цели сбили силы ПВО.

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