Появились первые кадры сегодняшнего обмена пленными: щемящее видео

В четверг, 25 мая, прошел очередной обмен пленными между Украиной и РФ.

Домой вернулись 106 граждан Украины, оборонявших Бахмут.

Координационный штаб по обращению с военнопленными показал, как защитники возвращались на родную землю.

Сейчас известно, что по меньшей мере семь спасенных украинцев имеют различные травмы: шаровые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания.

Обмен пленными 25 мая / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Обмен пленными 25 мая / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Во время обмена также были репатриированы три тела: двое иностранцев и украинки.

Появились первые фото и видео обмена пленных 25 мая

Напомним, из вражеского плена вернулись 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Большинство из них считались без вести пропавшими. Старшему из освобожденных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему – 21 год.

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