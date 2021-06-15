Женева готовится к встрече Байдена и Путина: какая атмосфера в городе и чего ждать от саммита Украине

Переговоры президентов пройдут на вилле Ла Гранж, историческом здании 18 века.

В Швейцарии готовятся к встрече Джо Байдена с Владимиром Путиным. Говорить в том числе будут и об Украине. Эту встречу уже сравнивают с переговорами Рональда Рейгана и Михаила Горбачева почти 40 лет назад, которая тоже состоялась в Женеве.

О чем могут договориться и как Женева готовится принимать президентов — 15 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

В Женеве уже приготовили прием для российского президента. Накануне саммита на улицы вышла диаспора в Швейцарии. Здесь выражают протест против российской диктатуры и требуют освободить арестанта Навального.

Между тем американский президент Джо Байден уже прибыл Женеву. Байдена сопровождает госсекретарь Энтони Блинкен и советник по безопасности Джейк Салливан. Сегодня глава США уже встретился с руководством Швейцарии. Еще в Брюсселе он заявил, что считает Путина достойным соперником и не ищет конфликта с Россией. Впрочем хочет четко указать Путину красные линии, за которые заходить нельзя.

"Я собираюсь дать понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать. Если он того захочет. А если он решит не сотрудничать и будет продолжать действовать, как и раньше, например, в сфере кибербезопасности, то мы ответим. Мы ответим так же ", — отметил он.

Владимир Путин приземлится здесь завтра. Кстати, в российской делегации и Дмитрий Козак, который в кремлевской администрации курирует украинский вопрос и ведет переговоры по Донбассу. А глава МИД России Сергей Лавров прилетит сюда уже сегодня вечером.

Переговоры президентов пройдут на вилле Ла Гранж, историческом здании 18 века. МИД Швейцарии уже опубликовало фото из библиотеки, где предположительно будут проходить переговоры. По некоторой информации, начнут говорить завтра в 14 часов по киевскому времени. Разговора с глазу на глаз лидеров Америки и России пока не запланировано, хотя это может измениться.

По информации российской делегации, общаться собираются 4-5 часов, включая перерывом на кофе.

Совместной пресс конференции по итогам встречи не будет, президенты будут общаться с прессой отдельно друг от друга.

Парк, где состоятся переговоры, уже полностью перекрыт. Женеве не хватило собственных ограждений, чтобы оградить парк, и поэтому их занимали в соседних городах. Завтра закрытая зона увеличится, туда не пускают автомобили, общественный транспорт и катера, ограничат авиатранспорт над городом, хотя аэропорт Женевы работает по графику. В город стянули 900 полицейских, им будет помогать около тысячи армейцев. Женевцев попросили оставаться дома и работать дистанционно. Обеспечить охрану для местной полиции — самый большой вызов за последние почти 40 лет. Когда в 1985 году именно здесь встречались лидеры США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Тогда эта встреча ознаменовала постепенный выход из Холодной войны. Однако на то, что лед тронется в отношениях США и России, теперь почти никто не надеется. Прорыва не будет, сигнализируют из администраций и Вашингтона, и Москвы.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку