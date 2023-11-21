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Гуляш из куриной печени: необычный рецепт

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
126
Время на прочтение
1 мин
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Гуляш из куриной печени: необычный рецепт

Гуляш из куриной печени / Фото: Credits

Гуляш из куриной печени готовится достаточно быстро на сковороде. Куриная печень с луком и морковью в томатно-сметанном соусе получается нежной и сочной. К этому блюду подойдет практически любой гарнир: картофельное пюре, макароны или отварной рис.

Ингредиенты

куриная печень
300 г
репчатый лук
1 шт.
морковь
1 шт.
томатная паста
1 ст. л.
сметана
2 ст. л.
мука пшеничная
1 ст. л.
вода теплая
300 мл
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Печень очистите от пленок и протоков. Промойте и разрежьте на кусочки.
  2. Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Морковь натрите на крупной терке и обжарьте вместе с луком пару минут.
  3. Печень обваляйте в муке и добавьте ее к жареным овощам, обжарьте еще три минуты. 
  4. В миске соедините томатную пасту, сметану, воду, соль и перец. Перемешайте.
  5. Влейте в сковороду к печени и овощам. Перемешайте. Тушите под закрытой крышкой 6-8 минут на среднем огне.

Советы:

  • В овощи при жарке можно добавить 2 зубчика чеснока.

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Дата публикации
Просмотры
126
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