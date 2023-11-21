Гуляш из куриной печени: необычный рецепт

Гуляш из куриной печени готовится достаточно быстро на сковороде. Куриная печень с луком и морковью в томатно-сметанном соусе получается нежной и сочной. К этому блюду подойдет практически любой гарнир: картофельное пюре, макароны или отварной рис.
Ингредиенты
- куриная печень
- 300 г
- репчатый лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- томатная паста
- 1 ст. л.
- сметана
- 2 ст. л.
- мука пшеничная
- 1 ст. л.
- вода теплая
- 300 мл
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Печень очистите от пленок и протоков. Промойте и разрежьте на кусочки.
- Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до прозрачности. Морковь натрите на крупной терке и обжарьте вместе с луком пару минут.
- Печень обваляйте в муке и добавьте ее к жареным овощам, обжарьте еще три минуты.
- В миске соедините томатную пасту, сметану, воду, соль и перец. Перемешайте.
- Влейте в сковороду к печени и овощам. Перемешайте. Тушите под закрытой крышкой 6-8 минут на среднем огне.
Советы:
- В овощи при жарке можно добавить 2 зубчика чеснока.
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