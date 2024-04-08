Рецепт постных гречневых котлет с грибами

Отварите гречку или возьмите готовую, обжарьте грибы, морковь и лук. Сформируйте котлеты и обжарьте их на растительном масле. Блюдо получается вкусным и сытным.
Ингредиенты
- гречневая крупа
- 0,5 ст.
- вода
- 1 ст.
- грибы шампиньоны
- 120 г
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- мука
- 1 ст. л. и для панировки
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- 3-4 ст. л.
- Гречневую крупу промойте. Залейте водой и доведите до кипения. Варите гречку на медленном огне 20 минут.
- Лук и морковь очистите, вымойте. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на средней терке.
- Грибы промойте под проточной водой и нарежьте мелко кусочками.
- Обжарьте на растительном масле грибы с луком и морковью до готовности. Остудите. Добавьте отваренную гречку, перец, соль, муку и одну чайную ложку растительного масла. Все хорошо перемешайте. Из полученной массы сформируйте котлеты. Обваляйте в муке. Обжарьте гречневые котлеты на раскаленной сковороде с растительным маслом, на среднем огне, 3-4 минуты с двух сторон до румяной корочки.
Советы:
- Всю массу можно слегка перебить блендером.
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