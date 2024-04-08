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Рецепт постных гречневых котлет с грибами

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
276 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
334
Время на прочтение
1 мин
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Рецепт постных гречневых котлет с грибами

Постные гречневые котлеты с грибами / Фото: Credits

Отварите гречку или возьмите готовую, обжарьте грибы, морковь и лук. Сформируйте котлеты и обжарьте их на растительном масле. Блюдо получается вкусным и сытным.

Ингредиенты

гречневая крупа
0,5 ст.
вода
1 ст.
грибы шампиньоны
120 г
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
мука
1 ст. л. и для панировки
перец черный молотый
соль
растительное масло
3-4 ст. л.
  1. Гречневую крупу промойте. Залейте водой и доведите до кипения. Варите гречку на медленном огне 20 минут.
  2. Лук и морковь очистите, вымойте. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на средней терке. 
  3. Грибы промойте под проточной водой и нарежьте мелко кусочками.
  4. Обжарьте на растительном масле грибы с луком и морковью до готовности. Остудите. Добавьте отваренную гречку, перец, соль, муку и одну чайную ложку растительного масла. Все хорошо перемешайте. Из полученной массы сформируйте котлеты. Обваляйте в муке. Обжарьте гречневые котлеты на раскаленной сковороде с растительным маслом, на среднем огне, 3-4 минуты с двух сторон до румяной корочки.

Советы:

  • Всю массу можно слегка перебить блендером.

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