Рецепт пісних гречаних котлет із грибами

Відваріть гречку або візьміть готову, обсмажте гриби, моркву й цибулю. Сформуйте котлети та обсмажте їх на олії. Страва виходить смачною і ситною.
Інгредієнти
- крупа гречана
- 0,5 скл.
- вода
- 1 скл.
- гриби печериці
- 120 г
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- борошно
- 1 ст. л. і для панірування
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- 3-4 ст. л.
- Гречану крупу промийте. Залийте її водою і доведіть до кипіння. Варіть на повільному вогні 20 хвилин.
- Цибулю й моркву очистьте, помийте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на середній тертці.
- Гриби промийте під проточною водою і дрібно наріжте шматочками.
- Обсмажте на олії до готовності гриби з цибулею і морквою. Остудіть. Додайте відварену гречку, перець, сіль, борошно та одну чайну ложку олії. Все добре перемішайте.
- З одержаної маси сформуйте котлети та обваляйте їх у борошні. Обсмажте з обох боків на розпеченій сковороді з олією на середньому вогні 3-4 хвилини до рум'яної скоринки.
Поради:
- Всю масу можна злегка перебити блендером.
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