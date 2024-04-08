Категорія
Пісні, дієтичні й веганські страви
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рецепт пісних гречаних котлет із грибами

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
276 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
361
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Рецепт пісних гречаних котлет із грибами

Пісні гречані котлети з грибами / Фото: Credits

Відваріть гречку або візьміть готову, обсмажте гриби, моркву й цибулю. Сформуйте котлети та обсмажте їх на олії. Страва виходить смачною і ситною.

Інгредієнти

крупа гречана
0,5 скл.
вода
1 скл.
гриби печериці
120 г
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
борошно
1 ст. л. і для панірування
перець чорний мелений
сіль
олія
3-4 ст. л.
  1. Гречану крупу промийте. Залийте її водою і доведіть до кипіння. Варіть на повільному вогні 20 хвилин.
  2. Цибулю й моркву очистьте, помийте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на середній тертці.
  3. Гриби промийте під проточною водою і дрібно наріжте шматочками.
  4. Обсмажте на олії до готовності гриби з цибулею і морквою. Остудіть. Додайте відварену гречку, перець, сіль, борошно та одну чайну ложку олії. Все добре перемішайте.
  5. З одержаної маси сформуйте котлети та обваляйте їх у борошні. Обсмажте з обох боків на розпеченій сковороді з олією на середньому вогні 3-4 хвилини до рум'яної скоринки.

Поради:

  • Всю масу можна злегка перебити блендером.

Читайте також:

Смачна томатна вівсянка на сніданок – Рецепти Сніданку з 1+1

Смачна томатна вівсянка на сніданок – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація