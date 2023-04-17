Советы, которые помогут замедлить старение

После 50 лет диетологи советуют внимательно следить за рационом. Что именно нужно употреблять, чтобы замедлить старение, читайте в материале ТСН.ua

Старение неизбежно, реального способа остановить этот процесс нет. Однако, если соблюдать определенные пищевые привычки, можно уменьшая риск заболеваний и таким образом, замедлить старение.

Именно после 50-ти важно уделить внимание снижению риска заболеваний, так как вероятность сердечного приступа растет у мужчин после 45 лет и у женщин после 55 лет. Уровень артериального давления в 50 лет можно оказывать непосредственное влияние на риск сердечных заболеваний, а здоровое сердце в возрасте 50 лет, как свидетельствуют исследования, может снизить риск развития деменции в последующие годы.

То есть предотвратить заболевание является частью замедления процесса старения, и здоровые пищевые привычки могут помочь в этом.

Какие пищевые привычки замедляют старение после 50 лет

Потребление достаточного количества клетчатки

Достаточное количество пищевых волокон в ежедневном рационе имеет решающее значение, поскольку помогает снизить риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа, высокого кровяного давления и даже рака.

Согласно исследованиям среди многих факторов, таких как потребление углеводов, потребление сахара, гликемической нагрузки и потребление клетчатки, именно клетчатка оказывает наибольшее влияние на риск возрастных заболеваний и замедление старения.

Чтобы получить больше клетчатки, добавьте в свой рацион больше цельно зерновых продуктов, чечевицы, овощей и фруктов.

Потребляйте больше белка

После 30 лет тело начинает терять мышечную массу, а еще большее уменьшение ее происходит после 60 лет. Поэтому важно наращивать мышечную массу после 50 лет. Один из основных способов сделать это – потреблять достаточное количество белка.

Диета с высоким содержанием белка в сочетании с силовыми тренировками поможет поддержать здоровый рост мышц.

Чтобы получить больше белка в своем рационе, употребляйте в пищу птицу, яйца, орехи, греческий йогурт и т.д.

Здоровые жиры также нужны

Для здоровья сердца важно включить в ежедневный рацион здоровые жиры, такие как жирные кислоты омега-3. Прием омеги-3 жирных кислот, содержащихся в рыбе, орехах, авокадо и некоторых растительных маслах может помочь снизить риск смерти от ишемической болезни сердца, а также снизить риск гипертонии.

Потребляйте больше продуктов, содержащих омега-3, например рыбу, авокадо или орехи.

Ешьте больше растительной пищи

Исследования свидетельствуют, что растительные диеты увеличивают продолжительность жизни, уменьшают воспаление, помогают похудеть, снижают уровень липидов, стабилизируют АД. Растительная диета может играть определенную роль в замедлении старения кожи.

Меньше ультраобработанных продуктов

Ультраобработанные продукты прошли обработку и содержат большое количество насыщенных жиров, калорий, натрия и добавок. Чтобы замедлить старение после 50 лет, необходимо ограничить их потребление и есть больше целостных продуктов.

Соблюдайте средиземноморскую диету

Питание, основанное на принципах средиземноморской диеты, сосредоточено на потреблении рыбы и морепродуктов, помогает замедлить процесс старения, добавляет в рацион здоровые жиры и уменьшает потребление продуктов ультраобработанной обработки.

Читайте также: