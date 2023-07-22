Спасаем блюдо: что делать, если суп скис за ночь

Забыли поставить суп в холодильник и он скис за ночь? Не переживайте – чаще всего его еще можно спасти.

В первую очередь, стоит отметить, что не каждый суп можно и нужно спасать. Если вас интересует, можно ли есть скис суп, нужно посмотреть на его состояние. Если присутствуют такие признаки, лучше вылить жидкость, как бы вам ни было жалко:

консистенция стала неоднородной и вязкой – в жидкости уже живут бактерии;

на поверхности супа появилась пена – можно получить серьезное пищевое отравление;

цвет супа стал "грязным" – сразу выливайте такое блюдо.

Если же вы приготовили суп только вчера, а потом просто забыли спрятать его в холодильник и у него легкий кисловатый запах, его еще можно попытаться спасти.

Что делать, если суп стал кислым? Попытайтесь добавить к нему некоторые компоненты:

ситуацию могут спасти приправы с сильным запахом – лавровый лист, перец или другие ваши любимые специи;

мелко измельченную зелень — петрушка, укроп придадут супу новый вкус и аромат;

другие продукты – например, если это был гороховый суп, можно использовать гренки с чесноком, если это борщ, то сметана.

После этого обязательно еще раз прокипятите суп – на это нужно не менее 4-5 минут. За это время кислый вкус пропадет, и вы сможете насладиться блюдом.

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