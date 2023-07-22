Рятуємо страву: що робити, якщо суп скис за ніч

Забули поставити суп в холодильник і він скис за ніч? Не переживайте — найчастіше його ще можна врятувати.

Насамперед, варто зазначити, що не кожен суп можна і потрібно рятувати. Якщо вас цікавить, чи можна їсти суп, який скис, потрібно подивитися на його стан. Якщо присутні такі ознаки, краще вилити рідину, як би вам не було шкода:

консистенція стала неоднорідною та в'язкою — в рідині вже живуть бактерії;

на поверхні супа з'явилася піна — можна отримати серйозне харчове отруєння;

колір супу став "брудним" — відразу виливайте таку страву.

Якщо ж ви приготували суп лише вчора, а потім просто забули сховати його до холодильника і він має легкий кислуватий запах, його ще можна спробувати врятувати.

Що робити, якщо суп став кислим? Спробуйте додати до нього деякі компоненти:

ситуацію можуть врятувати приправи з сильним запахом — лавровий лист, перець чи інші ваші улюблені спеції;

дрібно подрібнену зелень — петрушка, кріп нададуть супу нового смаку та аромату;

інші продукти — наприклад, якщо це був гороховий суп, можна використовувати грінки з часником, якщо це борщ, то сметана.

Після цього обов'язково ще раз прокип'ятіть суп — на це потрібно не менше 4-5 хвилин. За цей час кислий смак пропаде і ви зможете насолодитися стравою.

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