16-летняя дочь Оли Поляковой отыграла первый платный концерт

Маша выступила со своей группой "ШВЫ".

Дочь певицы Оли Поляковой продолжает развивать свою музыкальную карьеру.

Так, 16-летняя Маша, создавшая собственную рок-группу "ШВЫ", дала первый платный концерт.

Коллектив сыграл авторские песни и несколько каверов в киевском арт-клубе. Билет стоил 150 гривен. На выступление пришли родители Марии и молодежь. Судя по страницам звездной мамы в Instagram, зрителей было немного, но они отрывались на полную.

Концерт группы Маши Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

Концерт группы Маши Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

Для концерта солистка бэнда оделась в длинный свитер с дырками, черные шорты и колготки. Маша сделала яркий макияж и распустила волосы.

Концерт группы Маши Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

Концерт группы Маши Поляковой / instagram.com/polyakovamusic

Напомним, летом группа Маши дала первый концерт, который был бесплатным. Впрочем, публика подвергла критике творчество дочери звезды. В частности, их озадачили песни с матом и вокальные данные солистки. Тем не менее, младшая Полякова не опустила руки и продолжает развивать "ШВЫ".

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