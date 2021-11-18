16-річна донька Олі Полякової відіграла перший платний концерт

Маша виступила зі своїм гуртом "ШВЫ".
Донька співачки Олі Полякової продовжує розвивати свою музичну кар'єру.
Так, 16-річна Маша, яка створила власний рокгурт "ШВЫ", дала перший платний концерт.
Колектив зіграв авторські пісні та декілька каверів у київському артклубі. Квиток коштував 150 гривень. На виступ прийшли батьки Марії та молодь. Судячи зі сторіс зіркової мами в Instagram, глядачів було небагато, але вони відривалися на повну.
Для концерту солістка бенду вбралася у довгий светр з дірками, чорні шорти та колготки. Маша зробила яскравий макіяж та розпустила волосся.
Нагадаємо, влітку гурт Маші дав перший концерт, який був безкоштовним. Втім, публіка розкритикувала творчість доньки зірки. Зокрема, їх спантеличили пісні з матюками та вокальні дані солістки. Попри все, молодша Полякова не опустила руки та продовжує розвивати "ШВЫ".
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