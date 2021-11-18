16-річна донька Олі Полякової відіграла перший платний концерт

Маша виступила зі своїм гуртом "ШВЫ".

Донька співачки Олі Полякової продовжує розвивати свою музичну кар'єру.

Так, 16-річна Маша, яка створила власний рокгурт "ШВЫ", дала перший платний концерт.

Колектив зіграв авторські пісні та декілька каверів у київському артклубі. Квиток коштував 150 гривень. На виступ прийшли батьки Марії та молодь. Судячи зі сторіс зіркової мами в Instagram, глядачів було небагато, але вони відривалися на повну.

Концерт гурту Маші Полякової / instagram.com/polyakovamusic

Концерт гурту Маші Полякової / instagram.com/polyakovamusic

Для концерту солістка бенду вбралася у довгий светр з дірками, чорні шорти та колготки. Маша зробила яскравий макіяж та розпустила волосся.

Концерт гурту Маші Полякової / instagram.com/polyakovamusic

Концерт гурту Маші Полякової / instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, влітку гурт Маші дав перший концерт, який був безкоштовним. Втім, публіка розкритикувала творчість доньки зірки. Зокрема, їх спантеличили пісні з матюками та вокальні дані солістки. Попри все, молодша Полякова не опустила руки та продовжує розвивати "ШВЫ".

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