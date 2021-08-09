16-летняя дочь Поляковой с крестом на лбу позировала посреди леса

Маша устроила готическую фотосессию.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая раньше показалась в купальнике возле кровати, снова удивила своих поклонников.

На этот раз Мария эпатировала образом для новой фотосессии. На странице в Instagram девушка разместила кадр, на котором позирует посреди леса. Волосы младшей Поляковой распущенны, губы накрашены темно-бордовой помадой, а на лбу изображен крест. Девушка воплотила образ вампирши.

Компанию во время фотосета Маше составил ее друг. Он, в свою очередь, позирует у девушки на руках с кровавыми подтеками у рота и в области груди.

instagram.com/mashapolyakova

Мысли фолловеров девушки по поводу увиденного разделились. Кому-то очень понравился такой образ Маши:

Как всегда на высоте

Классное фото, просто как из фильма "Сумерки"

Маша, это — огонь!

Однако были и те, кто не понял этой фотосессии:

Начало публичной жизни вероятно начато не с того! Больше, видно, привлечь публику нечем

Какая чушь ... У тебя, Маша, если пишут, что круто, то только для малолеток

Глупая фотография

Напомним, не так давно Маша Полякова озадачила фанов выступлением со своей группой. Во время концерта девушка исполнила песни с нецензурными словами.

В свою очередь, Оля Полякова вступилась за дочь и поддержала ее в борьбе с хейтерами.

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