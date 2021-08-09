16-летняя дочь Поляковой с крестом на лбу позировала посреди леса

Маша устроила готическую фотосессию.
Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая раньше показалась в купальнике возле кровати, снова удивила своих поклонников.
На этот раз Мария эпатировала образом для новой фотосессии. На странице в Instagram девушка разместила кадр, на котором позирует посреди леса. Волосы младшей Поляковой распущенны, губы накрашены темно-бордовой помадой, а на лбу изображен крест. Девушка воплотила образ вампирши.
Компанию во время фотосета Маше составил ее друг. Он, в свою очередь, позирует у девушки на руках с кровавыми подтеками у рота и в области груди.
Мысли фолловеров девушки по поводу увиденного разделились. Кому-то очень понравился такой образ Маши:
- Как всегда на высоте
- Классное фото, просто как из фильма "Сумерки"
- Маша, это — огонь!
Однако были и те, кто не понял этой фотосессии:
- Начало публичной жизни вероятно начато не с того! Больше, видно, привлечь публику нечем
- Какая чушь ... У тебя, Маша, если пишут, что круто, то только для малолеток
- Глупая фотография
Напомним, не так давно Маша Полякова озадачила фанов выступлением со своей группой. Во время концерта девушка исполнила песни с нецензурными словами.
В свою очередь, Оля Полякова вступилась за дочь и поддержала ее в борьбе с хейтерами.