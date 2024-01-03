17-летний сын Бритни Спирс впервые засветился со своей девушкой

Младший сын американской певицы Бритни Спирс и ее экс-мужа Кевина Федерлайна – Джейден – впервые засветился со своей девушкой.

Как пишет TMZ, парочку заметили папарацци во время отдыха на Гавайях на одном из местных пляжей. 17-летний Джейден мило плескался со своей возлюбленной в воде, обнимался с ней и весело проводил время. Пока неизвестно, кто же стала избранницей юноши и откуда она.

Кстати, девушка, похоже, уже хорошо знакома с семьей Джейдена. На пляже вместе с ними отдыхали Кевин Федерлайн со своей женой Викторией.

Что касается самой Бритни Спирс – то сыновья с ней практически не общаются. Как объяснял Федерлайн, ребятам стыдно из-за поведения матери, а также из-за того, что она публикует обнаженные фото и видео в соцсетях.

Напомним, недавно 19-летняя дочь знаменитых актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя рассекретила свои отношения. На днях Дева на романтических фото показала, как с бойфрендом-красавцем встретила Новый год.

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