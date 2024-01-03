Украинец в Польше разгромил 11 автомобилей: как он это объяснил (фото)

В польском Гданьске 40-летний украинец разбил бейсбольной битой 11 автомобилей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб составляет почти 140 тыс. злотых (более 1,3 млн грн).

Об этом местная полиция сообщила 3 января.

К правоохранителям Гданьска рано утром 1 января поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина бил битой по припаркованным авто на одной из автостоянок района Осова.

Полиция прибыла на место инцидента и заметила в одном из поврежденных автомобилей мужчину: он лежал в пассажирском кресле. Внешность мужчины совпадал с описанием того, кто крушил машины, поэтому правоохранители задержали злоумышленника. Как показал тест, в организме мужчины было два промилле алкоголя.

Среди 11 поврежденных битой машин были Toyota и Opel. В машинах разбиты окна, уничтожены зеркала и задние фонари.

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Разбитые бейсбольной битой 11 авто в Гданьске/Фото: Полиция Гданьска

Когда украинец объяснял правоохранителям свои действия, то сказал, что следил за порядком на придомовой территории и взял ситуацию в свои руки.

Полиция предъявила задержанному 11 обвинений за повреждение имущества. За такое правонарушение в Польше максимальное наказание предусматривает до пяти лет тюрьмы.

К слову, в канун Нового года украинский певец Юлик шокировал известием о том, что его авто избили прямо в центре Варшавы.

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