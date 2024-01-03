Украинец в Польше разгромил 11 автомобилей: как он это объяснил (фото)

Алкотест зафиксировал в организме мужчины два промилле алкоголя.
В польском Гданьске 40-летний украинец разбил бейсбольной битой 11 автомобилей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ущерб составляет почти 140 тыс. злотых (более 1,3 млн грн).
Об этом местная полиция сообщила 3 января.
К правоохранителям Гданьска рано утром 1 января поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина бил битой по припаркованным авто на одной из автостоянок района Осова.
Полиция прибыла на место инцидента и заметила в одном из поврежденных автомобилей мужчину: он лежал в пассажирском кресле. Внешность мужчины совпадал с описанием того, кто крушил машины, поэтому правоохранители задержали злоумышленника. Как показал тест, в организме мужчины было два промилле алкоголя.
Среди 11 поврежденных битой машин были Toyota и Opel. В машинах разбиты окна, уничтожены зеркала и задние фонари.
Читайте главные новости дня:
- Ситуация на фронтах: где ВСУ отразили атаки и где продвинулись оккупанты (карты ISW)
- ВСУ продвинулись вперед на Запорожском направлении – Генштаб
- Дикий цинично объяснил уклонистам, почему в армии больше шансов выжить
Когда украинец объяснял правоохранителям свои действия, то сказал, что следил за порядком на придомовой территории и взял ситуацию в свои руки.
Полиция предъявила задержанному 11 обвинений за повреждение имущества. За такое правонарушение в Польше максимальное наказание предусматривает до пяти лет тюрьмы.
К слову, в канун Нового года украинский певец Юлик шокировал известием о том, что его авто избили прямо в центре Варшавы.
Читайте также: