26-летняя девушка Леонардо Ди Каприо удивила, что ее раздражает в их отношениях

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо – итальянская модель Виттория Черетти – удивила, что ее раздражает в их отношениях.

Пара закрутила роман в сентябре 2023 года. Впрочем, поклонникам не везет узнать подробности их отношений, ведь ни Ди Каприо, ни Черетти не слишком разговорчивы на тему личной жизни. Однако недавно модель снялась для Vogue и немного разговорилась о романе с известным актером. В частности, Виттория Черетти призналась, что ее больше всего раздражает в их отношениях. Оказывается, модель оскорбляет, когда на нее навешивают ярлык "девушки Леонардо Ди Каприо".

"Как только ты начинаешь отношения с кем-то, у кого больше поклонников, чем у тебя, ты становишься "девушкой" или "парнем", если на то пошло. И это может очень раздражать. Как вдруг о тебе начали говорить как о девушке того-то и того-то, которая была бывшей того-то. Поэтому неприятно думать, что ты не можешь любить того, кого хочешь, из-за ярлыков, которые люди хотят наклеить на тебя", - возмутилась модель.

Виттория Черетти и Леонардо Ди Каприо / Фото: Associated Press

Также поклонникам пары повезло узнать, где они познакомились. Судьбоносная встреча состоялась в Милане. Впрочем, на этом модель закрыла тему общения с актером. Черетти не стала вникать в подробности романа с Ди Каприо и пожелала, чтобы личное оставалось личным.

"В Милане (познакомились – прим. ред.). Но я предпочитаю не вникать в подробности", – подытожила модель.

Напомним, недавно в личной жизни американской актрисы Натали Портман произошли перемены. Знаменитость закрутила новый роман. Это первые отношения артисты после развода с мужем, который ей изменял.

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