26-річна дівчина Леонардо Ді Капріо здивувала, що її дратує в їхніх стосунках

Дівчина голлівудського актора Леонардо Ді Капріо – італійська модель Вітторія Черетті – здивувала, що її дратує в їхніх стосунках.

Пара закрутила роман у вересні 2023 року. Утім, прихильникам не таланить дізнатися подробиці їхніх стосунків, адже ані Ді Капріо, ані Черетті не надто говіркі на тему особистого життя. Проте нещодавно модель знялася для Vogue та трішки розговорилася про роман з відомим актором. Зокрема, Вітторія Черетті зізналась, що її найбільше дратує в їхніх стосунках. Виявляється, модель ображає, коли на неї навішують ярлик "дівчини Леонардо Ді Капріо".

"Як тільки ти починаєш стосунки з кимось, хто має більше прихильників, ніж ти, ти стаєш "дівчиною" або "хлопцем", якщо на те пішло. І це може дуже дратувати. Раптом про тебе почали говорити як про дівчину того-то й того-то, яка була колишньою того-то. Тому неприємно думати, що ти не можеш кохати того, кого хочеш, через ярлики, які люди хочуть наклеїти на тебе", - обурилася модель.

Вітторія Черетті та Леонардо Ді Капріо / Фото: Associated Press

Також прихильникам пари поталанило дізнатися, де вони познайомилися. Доленосна зустріч відбулася в Мілані. Утім, на цьому модель закрила тему стосунків з актором. Черетті не стала вдаватися в подробиці роману з Ді Капріо та побажала, аби особисте лишалося особистим.

"У Мілані (познайомилися - прим. ред.). Але я вважаю за краще не вдаватися в подробиці", - підсумувала модель.

Нагадаємо, нещодавно в особистому житті американської акторки Наталі Портман сталися зміни. Знаменитість закрутила новий роман. Це перші стосунки артисти після розлучення з чоловіком, який її зраджував.

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