39-летняя Бритни Спирс приспустила мини-шорты и потрясла ягодицами на камеру

Звезда поразила фанатов горячими танцами.

Известная американская певица Бритни Спирс, которая любит щеголять в Сети странными образами, в очередной раз озадачила фанов.

На своей странице в Instagram звезда разместила видеоролик, на котором показала странный танец. В розовом топе и черных мини-шортах артистка исполнила ряд зажигательных движений. Так, исполнительница несколько раз выгнулась, как кошка, помахала волосами и потрясла ягодицами.

Стоит отметить, что поклонники знаменитости неоднозначно оценили ее горячие танцы. Некоторые фолловеры похвалили фигуру Бритни и заметили, что она роскошно выглядит.

Это та женщина, которая хочет быть на сцене!

Ты замечательно выглядишь! Любим тебя!

Легендарная!

Другие фаны, наоборот, крайне обеспокоились после просмотра видео. Они не поняли, что происходит с певицей.

Крошка, с тобой все хорошо?

Девушка, под какими ты наркотиками?

Что вообще с тобой происходит?

Напомним, ранее Бритни Спирс разместила фото, где показала свои упругие ягодицы. Звезда отметила, что еще ни разу не публиковала снимки этой части тела.

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