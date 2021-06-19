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39-летняя Бритни Спирс приспустила мини-шорты и потрясла ягодицами на камеру

39-летняя Бритни Спирс приспустила мини-шорты и потрясла ягодицами на камеру

instagram.com/britneyspears

Звезда поразила фанатов горячими танцами.

Известная американская певица Бритни Спирс, которая любит щеголять в Сети странными образами, в очередной раз озадачила фанов.

На своей странице в Instagram звезда разместила видеоролик, на котором показала странный танец. В розовом топе и черных мини-шортах артистка исполнила ряд зажигательных движений. Так, исполнительница несколько раз выгнулась, как кошка, помахала волосами и потрясла ягодицами.

Стоит отметить, что поклонники знаменитости неоднозначно оценили ее горячие танцы. Некоторые фолловеры похвалили фигуру Бритни и заметили, что она роскошно выглядит.

  • Это та женщина, которая хочет быть на сцене!
  • Ты замечательно выглядишь! Любим тебя!
  • Легендарная!

Другие фаны, наоборот, крайне обеспокоились после просмотра видео. Они не поняли, что происходит с певицей.

  • Крошка, с тобой все хорошо?
  • Девушка, под какими ты наркотиками?
  • Что вообще с тобой происходит?

Напомним, ранее Бритни Спирс разместила фото, где показала свои упругие ягодицы. Звезда отметила, что еще ни разу не публиковала снимки этой части тела.