39-річна Брітні Спірс приспустила мінішорти та потрусила сідницями на камеру

Зірка вразила фанів гарячими танцями.

Відома американська співачка Брітні Спірс, яка полюбляє хизуватися у Мережі дивакуватими образами, вчергове спантеличила фанів.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відеоролик, на якому показала дивний танець. У рожевому топі та чорних мінішортах артистка виконала низку запальних рухів. Так, виконавиця декілька разів вигнулася, наче кішка, помахала волоссям та потрусила сідницями.

Варто зазначити, що прихильники знаменитості неоднозначно оцінили її гарячі танці. Деякі фоловери похвалили фігуру Брітні та зауважили, що вона має розкішний вигляд.

Це та жінка, яка хоче бути на сцені!

Ти маєш чудовий вигляд! Любимо тебе!

Легендарна!

Інші фани, навпаки, вкрай занепокоїлися після перегляду відео. Вони не зрозуміли що відбувається зі співачкою.

Крихітко, з тобою все добре?

Дівчино, під якими ти наркотиками?

Що взагалі з тобою відбувається?

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс розмістила фото, де показала свої пружні сідниці. Зірка наголосила, що раніше жодного разу не публікувала знімки цієї частини тіла.

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