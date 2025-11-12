55-летний Евгений Рыбчинский подтвердил третью женитьбу

Евгений Рыбчинский / © facebook.com/ribchinski

Известный композитор и поэт Евгений Рыбчинский впервые подтвердил, что женился в третий раз.

Знаменитость держит личную жизнь за семью замками. Но это не мешает постоянно возникающим сплетням. Говорят, что он даже женился в третий раз. Ведущая "Наодинці з Гламуром" Анна Севастьянова решила поинтересоваться, правда ли это. Хотя Евгений Рыбчинский избежал прямого ответа, но дал четко понять, что это действительно так. Он назвал избранницу своей женой.

Также Евгений Рыбчинский объяснил, почему все же не торопится показывать возлюбленную и тщательно ее скрывает. По словам композитора, он не видит в этом смысла. По его мнению, личная жизнь должна именно такой и оставаться.

"У меня нет никакого смысла презентовать жену, потому что это личное, оно не на показ", - отрезал поэт.

Евгений Рыбчинский

Отметим, у Евгения Рыбчинского за плечами уже есть два брака. Первой женой композитора стала женщина, по имени Анастасия. Он повел ее под венец, когда ему было всего 19 лет. В этом браке у Евгения Рыбчинского родился сын Никита.

Во второй раз композитор женился в 37 лет на женщине, по имени Юлия. Бывшие супруги воспитывают трех общих сыновей - Даниила, Георгия и Ивана.

Полное интервью можно посмотреть по этой ссылке:

