Умерла звезда фильма "Брюс Всемогущий" Салли Киркленд

Салли Киркленд / © Associated Press

Американская актриса Салли Киркленд, которая играла в фильмах "Анна" и "Брюс Всемогущий", умерла.

Печальную новость изданию NBC News подтвердил агент артистки Майкл Грин. Жизнь знаменитости оборвалась во вторник утром, 11 ноября. Она умерла в возрасте 84 лет в госпитале, который расположен в Палм-Спрингс, Калифорния.

"Каждый, кто знал работу Салли как актрисы, понимает, что она была мастером своего дела в значительной степени благодаря своему глубокому и искреннему сочувствию ко всем людям", - говорится в заявлении представителей артистки.

Отметим, Салли Киркленд начала свою карьеру в далеком 1960 году. Сначала она была театральной актрисой. Кстати, артистка не стеснялась экспериментов. В свое время знаменитость стала первой актрисой, которая появилась в театре перед зрителями обнаженной.

Салли Киркленд впоследствии от театральной сцены перешла на большие экраны. Знаменитость снялась в таких фильмах, как "Встреча двух сердец", "Афера", "Звезда родилась", "Брюс Всемогущий" и многие другие.

За роль в ленте "Анна", где она сыграла чехословацкую кинозвезду, пытающуюся восстановить свою угасающую карьеру, Киркленд была номинирована на "Оскар".

