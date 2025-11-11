Муж Яны Глущенко прокомментировал их развод: "Пытались уберечь нашу пару"

Яна Глущенко и Олег Збаращук / © instagram.com/yamo4ka

Муж украинской актрисы и ведущей Яны Глущенко - продюсер Олег Збаращук - прокомментировал их развод.

Пара объявила о разрыве брака, который длился в течение восьми лет. Олег Збаращук в своем Instagram прокомментировал их развод. Продюсер признался, что это решение далось им нелегко. Супруги пытались уберечь брак, но не смогли этого сделать.

"Тяжело что-то писать, но да, мы разводимся. Мы искренне пытались уберечь нашу пару, но не получилось. Так бывает. Просим воспринять эту историю как свершившийся факт, от комментариев воздерживаемся - это наше общее личное решение", - написал Збаращук.

Также продюсер обратился к бывшей жене. Он поблагодарил ее за сына Тамерлана и за годы, прожитые вместе, и отметил, что всегда будет ее любить. Напоследок продюсер пожелал актрисе были счастливой.

"Спасибо тебе за невероятного Тамерлана, за любовь и откровенность, у меня в душе остались только самые теплые воспоминания о наших девяти годах. Я очень хочу, чтобы ты была счастливой и всегда буду тебя любить своей любовью, о которой знаешь только ты", - обратился продюсер к бывшей жене.

Отметим, Яна Глущенко и Олег Збаращук поженились весной 2017 года. Уже в октябре того же года у пары родился сын Тамерлан. 11 ноября актриса ошеломила новостью, что разводится с мужем, и высказалась о причинах.