56-летняя Ирина Билык показала пикантное фото из сауны и спровоцировала бурную реакцию

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

56-летняя певица Ирина Билык снова взорвала Сеть откровенным кадром из сауны, чем вызвала бурную реакцию.

Украинская поп-дива не теряет умение держать внимание аудитории даже вне сцены. На этот раз она выбрала интересный формат — показала момент своего отдыха. На фото артистка появилась в сауне в банной шапке. В руках — веник, который добавил кадру игривого настроения. Снимок получился одновременно простым и провокационным.

«Как подпишем это фото?» — обратилась к подписчикам Билык.

Реакция не заставила ждать: комментарии посыпались мгновенно, а лента буквально «закипела» от эмоций. Поклонники не сдерживают восторга и активно подхватили игру, предлагая собственные варианты подписей. Многие отметили, что артистка выглядит свежо и уверенно. Другие же отметили ее смелость и самоиронию. В итоге пост превратился в живой диалог с фанатами.

«Наконец-то мир увидит это фото! Это пожар!»

«Королева перезагрузилась»

«Это пожар»

«Жить надо так, чтобы ничего не парило»

«Да пошло все в баню»

Напомним, недавно Ирина Билык показала себя в детстве на архивных фото и растрогала признанием.