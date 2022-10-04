64-летний Алек Болдуин сфотографировался сразу с семью своими детьми

Известный американский актер Алек Болдуин имеет немалую семью. В частности, он счастлив отец сразу восьмерых детей.

Впрочем, знаменитость в основном не делится с поклонниками семейным контентом. А вот его жена — Хилария — охотно это делает.

В своем Instagram любимая актера опубликовала семейную фотографию. На снимке супруги позировали перед камерой сразу с семью своими детьми. В частности, это их первое фото с самой маленькой дочерью.

Как отметила Хилария, на семейном кадре не хватает только дочери Алека от первого брака – Айрленд.

Алек Болдуин с женой и детьми / Фото: instagram.com/hilariabaldwin

"Наше первое фото с самой маленькой Болдуин. Какая же Болдуинито команда мечты. Айрленд, по тебе скучаем и любим", — подписала фотография жена Болдуина.

Отметим, что Алек и Хилария Болдуины воспитывают 9-летнюю Кармен, 7-летнего Рафаэля, 6-летнего Леонардо, 4-летнего Ромео, двухлетнего Эдуардо, 1-летнюю Люсию и новорожденную Иларию. Также у актера есть 26-летняя дочь-модель Айрленд от Ким Бессингер.

Напомним, 21 октября прошлого года Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза. Со своей стороны Болдуин заявил, что он направил пистолет на Хатчинс по указанию, но оружие выстрелило без нажатия на курок.

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