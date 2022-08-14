Убийство Галины Хатчинс: Алек Болдуин не мог случайно застрелить оператора — ФБР

ФБР обнародовало результаты следственной экспертизы по делу гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина".

В отчете опровергается версия Болдуина. Актер отмечал, что он не нажимал спусковой курок пистолета. Впрочем, ФБР отметило, что продюсер не мог случайно застрелить оператора. В отчете говорится, что Болдвин нажимал на курок.

Алек Болдуин / Фото: Associated Press

"Следственный эксперимент показал, что на курок револьвера нужно было нажать, чтобы он выстрелил. Со сведенным на четверть или даже наполовину курком пистолет нельзя было заставить стрелять без нажатия на спусковой крючок", – говорится в отчете, пишет deadline.

Напомним, 21 октября 2021 года Алек Болдвин на съемках фильма "Иржа" случайно застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Со слезами на глазах Болдвин признался, что не нажимал на курок и что он не виновен в смерти женщины.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Сама же оружейница Анна Гутьеррес-Рид уверяет, что заряжала оружие холостыми патронами. Она уверена, что кто-то заменил их на боевые.

В настоящее время ведется следствие.

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