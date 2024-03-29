7-летний сын Елены Кравец довел до слез своим признанием

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец впервые за длительное время показалась с сыном Иваном.

7-летний мальчик пришел к маме и сестре Марии на их подкаст, где они обсуждают вопросы родителей и детей. В частности, при записи ролика они затронули вопросы войны и страха за жизнь близких. В этом контексте Иван напомнил, что родился уже во время войны и ни дня не провел без агрессии страны-террористки на территории Украины.

"Я родился во время войны. Никогда не жил без войны", - сказал 7-летний мальчик на подкасте "Вдома поговоримо".

Елена Кравец с сыном Иваном

Звездная мама была тронута такими щемящими словами сына Ивана и отметила, что только сейчас осознала это:

"Я только сейчас это осознала, честно. Мы некоторое время жили, будто войны нет. Ванек, ты очень меня растрогал", - со слезами сказала Елена.

Елена Кравец

Также телеведущая вспомнила, как прячась в коридоре во время очередной российской атаки, 7-летний Иван сказал ей: "Мам, не разговаривай, молись".

Сын Елены Кравец

Напомним, недавно Елена Кравец растрогала, чем занималась ее 7-летняя дочь Екатерина во время ракетной атаки по Киеву в ночь на 21 марта.

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