7-летний сын Елены Кравец довел до слез своим признанием

Иван растрогал маму словами о войне.
Украинская ведущая и актриса Елена Кравец впервые за длительное время показалась с сыном Иваном.
7-летний мальчик пришел к маме и сестре Марии на их подкаст, где они обсуждают вопросы родителей и детей. В частности, при записи ролика они затронули вопросы войны и страха за жизнь близких. В этом контексте Иван напомнил, что родился уже во время войны и ни дня не провел без агрессии страны-террористки на территории Украины.
"Я родился во время войны. Никогда не жил без войны", - сказал 7-летний мальчик на подкасте "Вдома поговоримо".
Звездная мама была тронута такими щемящими словами сына Ивана и отметила, что только сейчас осознала это:
"Я только сейчас это осознала, честно. Мы некоторое время жили, будто войны нет. Ванек, ты очень меня растрогал", - со слезами сказала Елена.
Также телеведущая вспомнила, как прячась в коридоре во время очередной российской атаки, 7-летний Иван сказал ей: "Мам, не разговаривай, молись".
Напомним, недавно Елена Кравец растрогала, чем занималась ее 7-летняя дочь Екатерина во время ракетной атаки по Киеву в ночь на 21 марта.
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