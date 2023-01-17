Ахтем Саитаблаев стал дедушкой: старшая дочь режиссера родила первенца

В семье актера и режиссера Ахтема Саитаблаева произошло пополнение – его дочь Назлы и ее муж впервые стали родителями.

Радостной новостью о рождении ребенка Сеитаблаев поделился в Instagram. Счастливый дедушка сообщил, что у него родилась внучка.

"Hart-baba-крымскотатарский "дед". По милости Всевышнего, это произошло, моя дочь и ее муж родили маленькую очаровательную дочь, а мне внучку! Теперь официально — дед-Hart-baba. Люблю вас, мои родные, храни вас Всевышний", – написал Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев с дочерью / Фото: instagram.com/stbl.n

О том, что 26-летняя Назлы и ее муж ожидают первенца, стало известно в декабре прошлого года. Сеитаблаев рассказал, что сейчас его дочь вместе с семьей любимого живет в Бельгии. Пара в браке уже больше года, они отпраздновали сразу три свадьбы в октябре 2021 года.

дочь Ахтема Сеитаблаева с мужем / Фото: instagram.com/seitablaiev

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