Ахтем Саітаблаєв став дідусем: старша донька режисера народила первістка

У родині актора та режисера Ахтема Саітаблаєва сталося поповнення - його донька Назли та її чоловік вперше стали батьками.

Радісною новиною про народження дитини Сеїтаблаєв поділився в Instagram. Щасливий дідусю повідомив, що й нього народилася онучка.

"Hart-baba-кримськотатарською "дід". За милістю Всевишнього, це сталося, моя донька та її чоловік народили маленьку чарівну донечку, а мені онуку! Тепер офіційно - дід-Hart-baba. Люблю вас, мої рідні, бережи вас Всевишній", - написав Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв з донькою / Фото: instagram.com/stbl.n

Про те, що 26-річна Назли та її чоловік очікують первістка стало відомо у грудні минулого року. Сеітаблаєв розповів, що зараз його донька разом із родиною коханого живе у Бельгії. Пара у шлюбі вже більше року, вони відсвяткували одразу три весілля у жовтні 2021 року.

донька Ахтема Сеітаблаєва з чоловіком / Фото: instagram.com/seitablaiev

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