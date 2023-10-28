Алан Бадоев честно ответил, почему он не на фронте: "Мне страшно"

Режиссер признался, что часто размышляет о том, почему он не на передовой.

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев, недавно закончивший работать над документальным проектом "Довга Доба", признался, что часто размышляет над тем, почему он не на передовой.

В YouTube-проекте Алексея Суханова "Говорить Суханов" Бадоев откровенно поделился результатами своих размышлений. В частности, вспомнив своих находящихся на фронте друзей, режиссер признался, что пока не готов взять в руки оружие. Знаменитому клипмейкеру трудно смириться с некоторыми ужасающими вещами, из-за чего его очень грызет совесть.

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В настоящее время Бадоев свои душевные переживания пытается уладить, принося пользу обществу иным способом. Если он перестанет это делать, признался клипмейкер, то он "не сможет к себе нормально относиться".

Хотя эта тема является чувствительной для режиссера, он поделился, что часто задает себе похожие "некомфортные вопросы" в одиночестве и прорабатывает их:

"Почему я не на фронте?" – я спрашиваю себя всегда. "Почему я не взял автомат? Ведь многие мои друзья взяли..." Одна из моих частей (сознания – прим. ред.) спрашивает: "Страшно?". "Страшно". "А что именно страшно?" "Много чего страшно". А другая часть говорит делать что-то такое, чтобы я себе простил. Делай. Если я не буду этого делать, то я не смогу к себе нормально относиться. В общем, наедине я могу озвучить себе некомфортные вопросы, потому что я с ними работаю", – сказал Алан Бадоев.

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, что ранее Алан Бадоев рассказал, кто из украинских звезд написал музыку для его документального проекта "Довга Доба". Отметим, что фильм был создан совместно с телеканалом "1+1 Украина".

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