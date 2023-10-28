Алан Бадоєв чесно відповів, чому він не на фронті: "Мені страшно"

Режисер зізнався, що часто розмірковує над тим, чому він не на передовій.

Український режисер та продюсер Алан Бадоєв, який нещодавно закінчив працювати над документальним проєктом "Довга Доба", зізнався, що часто розмірковує над тим, чому він не на передовій.

В YouTube-проєкті Олексія Суханова "Говорить Суханов" Бадоєв відверто поділився результатами своїх роздумів. Зокрема, згадавши своїх друзів, які перебувають на фронті, режисер зізнався, що поки не готовий взяти до рук зброю. Знаменитому кліпмейкеру важко змиритися з деякими жахливими речима, за що його дуже гризе совість.

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нині Бадоєв свої душевні переживання намагається залагодити, приносячи користь суспільству інакшим способом. Якщо він припинить це робити, зізнався кліпмейкер, то він "не зможе до себе нормально ставитися".

Хоч ця тема є чутливою для режисера, він поділився, що часто ставить собі схожі "некомфортні запитання" на самоті та пропрацьовує їх:

"Чому я не на фронті?" – я запитую себе завжди. "Чому я не взяв автомат? Бо багато моїх друзів взяли..." Одна з моїх частин (свідомості – прим. ред.) запитує: "Страшно?". "Страшно". "А що саме страшно?" "Багато чого страшно". А інша частина каже робити щось таке, щоб я собі це пробачив. Роби. Бо якщо я не буду цього робити, то я не зможу до себе нормально ставитися. Загалом наодинці я можу озвучити собі некомфортні питання, бо я з ними працюю", - сказав Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, що раніше Алан Бадоєв розповів, хто з українських зірок написав музику для його документального проєкту "Довга доба". Зазначимо, що фільм був створений спільно з телеканалом "1+1 Україна".

Читайте також: