Алан Бадоев получил особую награду от президента и объяснил, за что именно

Украинский режиссер Алан Бадоев получил особую награду от президента Владимира Зеленского.

Накануне Дня украинского кино главнокомандующий подписал указ, чтобы наградить деятелей за значительный личный вклад в развитие киноискусства, творческие достижения и высокое профессиональное мастерство. Среди награжденных оказался и режиссер Алан Бадоев. Знаменитость получил орден "За заслуги" ІІІ степени.

Алан Бадоев

Сам Алан Бадоев получение награды от президента не комментировал. Впрочем, вполне вероятно, что орден "За заслуги" ІІІ степени режиссеру вручили за создание документального фильма "Довга доба". Ленту, премьера которой состоялась еще в начале этого года, увидели в более чем в 30 странах мира.

Отметим, фильм "Довга доба" от Алана Бадоева и "1+1 Украина" — это документальная драма, созданная на основе 200 часов видеоматериалов, снятых украинцами на их смартфоны по всей стране в начале российского полномасштабного вторжения. Это "капсула времени", которая свидетельствует о преступлениях России глазами украинцев и которую не должен забыть мир.

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, ранее актриса Наталка Денисенко делилась, что ее муж Андрей Фединчик тоже получил орден "За заслуги" ІІІ степени. Артистка поздравила возлюбленного-военного с важным событием.

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