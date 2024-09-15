В ВСУ рассказали, когда Крымский мост начнет сыпаться

Крымский мост нуждается в ремонте, но россияне вынуждены увеличить перевозку через него.

Рост логистической нагрузки на Крымский мост ускорит процесс его разрушения

Об этом сообщил в эфире Эспрессо спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Сейчас у россиян не очень большой выбор по логистике в оккупированный Крым. Паромы не работают. Когда заработают — непонятно. Один паром стоит на якоре, а другой ждет в ремонте. Поэтому выбора у них много нет. Верифицированной информации, что россияне запустили железную дорогу временно оккупированными территориями в Крым пока тоже нет. Именно поэтому на Крымский мост будет увеличиваться логистическая нагрузка.

Спикер ВМС ВСУ отметил, что Крымский мост нуждается в ремонте, и из-за увеличения перевозок он начнет еще больше разрушаться. Россияне вынуждены будут увеличить логистическую нагрузку на мост, поскольку у них нет другого выбора, что приведет к его дальнейшему повреждению.

Напомним, представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что Силы обороны Украины разработали план по возвращению Крыма под контроль Украины и уничтожению Крымского моста.

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