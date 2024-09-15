У ЗСУ розповіли, коли Кримський міст почне сипатися

Зростання логістичного навантаження на Кримський міст прискорить процес його руйнування

Про це повідомив в етері Еспресо речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Зараз в росіян не дуже великий вибір щодо логістики в окупований Крим. Пороми не працюють. Коли запрацюють - не зрозуміло. Один паром стоїть на якорі, а інший чекає в ремонті. Тому вибору в них багато немає. Верифікованої інформації, що росіяни запустили залізницю тимчасово окупованими територіями до Криму наразі теж немає. Саме тому на Кримський міст буде збільшуватись логістичне навантаження. Це процес, якого не уникнути", - сказав він.

Речник ВМС ЗСУ зазначив, що Кримський міст потребує ремонту, і через збільшення перевезень він почне ще більше руйнуватися. Росіяни змушені будуть збільшити логістичне навантаження на міст, оскільки у них немає іншого вибору, що призведе до його подальшого пошкодження.

Нагадаємо, представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту.

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