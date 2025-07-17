Алан Бадоев в Париже показался с 20-летней дочерью и растрогал впечатлениями от встречи

Алан Бадоев / © instagram.com/alanbadoev

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Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев впервые за долгое время встретился с 20-летней дочерью Лолитой.

Семейная встреча состоялась в Париже. Алану Бадоеву представилась возможность провести четыре дня с дочерью. Режиссер признался, что очень счастлив. В частности, Алан Бадоев проживает в Украине, а его дочь - за границей. Клипмейкеру крайне редко удается увидеться с дочерью, поэтому он ценит каждое мгновение, проведенное с ней. В Париже они наслаждались откровенными разговорами, смотрели вместе любимые фильмы и позволили себе просто помолчать.

Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

"Быть таким счастливым и смотреть таким взглядом я могу только на одного, на единственного человека в мире - на дочь. Четыре дня и три ночи. Бесконечные откровенные разговоры. Просмотр любимых фильмов. Просто молчание. Когда смотришь, как загорается звезда на утреннем небе. Когда касаешься ее волос и заплетаешь косы, внутри улыбаешься - как будто: все еще помню, как это делать...", - делится режиссер.

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Алан Бадоев с дочерью / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев также говорит, что во время каждой встречи с дочерью словно заново с ней знакомится. По словам режиссера, Лолита постоянно меняется, формирует свое идеальное пространство и уверенно строит будущее. Клипмейкер откровенно признается, что дочь очень сильно его вдохновляет.

"Каждую нашу встречу знакомлюсь и влюбляюсь заново, потому что Ло ежедневно меняется. Уже умеет формировать пространство вокруг себя, вдохновлять людей, уже выстраивает свое будущее. Смех, слезы, объятия", - поделился режиссер.

Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Напомним, недавно певица Оля Полякова показала редкое фото с младшей дочерью. Артистка рассекретила, как с 13-летней Алисой развлекалась на концерте известной звезды.