Гражданин Грузии пытался продать иностранцу уран для изготовления бомбы

В Грузии пытались продать радиоактивные материалы / © Архів

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В Грузии задержали двух человек при попытке продажи урана на сумму 3 миллиона долларов. Радиоактивный материал мог быть использован для изготовления смертельной бомбы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Службу национальной безопасности Грузии.

Грузинская спецслужба в четверг, 17 июля, опубликовала видео на котором видно, как правоохранители используют радиационный сканер для осмотра пассажирского автомобиля, а также двух небольших флаконов, один из которых, похоже, содержал белое порошкообразное вещество.

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Задержание участников сделки произошло в городе Батуми на берегу Черного моря.

Генеральный прокурор страны сообщил о задержании гражданина Грузии и гражданина Турции по обвинению в незаконном приобретении, хранении и утилизации радиоактивных веществ.

«Гражданин Грузии незаконно приобрел и хранил радиоактивное вещество уран и пытался продать упомянутый ядерный материал гражданину Турции за 3 миллиона долларов», — говорится в заявлении генпрокурора.

Служба государственной безопасности заявила, что предотвратила «транснациональное преступление» в отношении урана, который мог быть использован для изготовления смертельной бомбы, что повлекло бы массовые жертвы.

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О происхождении или возможном месте назначения урана не сообщалось.

На запрос агентства Reuters грузинская спецслужба отказалась предоставить какие-либо дополнительные подробности относительно степени обогащения урана.

Международное агентство по атомной энергии, орган ООН по надзору за ядерной энергией, пока не ответило на запрос о комментарии.

В агентстве отметили, что безопасность ядерных материалов была одной из самых больших проблем после распада Советского Союза в 1991 году. В течение последних десятилетий в Грузии произошло несколько серьезных инцидентов, связанных с незаконной торговлей ядерными материалами.

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Напомним, недавно на Белорусской атомной электростанции был отключен от сети один из энергоблоков после срабатывания сигнализации.