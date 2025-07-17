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Гражданин Грузии пытался продать иностранцу уран для изготовления бомбы
Задержание участников сделки произошло в городе Батуми на берегу Черного моря.
В Грузии задержали двух человек при попытке продажи урана на сумму 3 миллиона долларов. Радиоактивный материал мог быть использован для изготовления смертельной бомбы.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Службу национальной безопасности Грузии.
Грузинская спецслужба в четверг, 17 июля, опубликовала видео на котором видно, как правоохранители используют радиационный сканер для осмотра пассажирского автомобиля, а также двух небольших флаконов, один из которых, похоже, содержал белое порошкообразное вещество.
Задержание участников сделки произошло в городе Батуми на берегу Черного моря.
Генеральный прокурор страны сообщил о задержании гражданина Грузии и гражданина Турции по обвинению в незаконном приобретении, хранении и утилизации радиоактивных веществ.
«Гражданин Грузии незаконно приобрел и хранил радиоактивное вещество уран и пытался продать упомянутый ядерный материал гражданину Турции за 3 миллиона долларов», — говорится в заявлении генпрокурора.
Служба государственной безопасности заявила, что предотвратила «транснациональное преступление» в отношении урана, который мог быть использован для изготовления смертельной бомбы, что повлекло бы массовые жертвы.
О происхождении или возможном месте назначения урана не сообщалось.
На запрос агентства Reuters грузинская спецслужба отказалась предоставить какие-либо дополнительные подробности относительно степени обогащения урана.
Международное агентство по атомной энергии, орган ООН по надзору за ядерной энергией, пока не ответило на запрос о комментарии.
В агентстве отметили, что безопасность ядерных материалов была одной из самых больших проблем после распада Советского Союза в 1991 году. В течение последних десятилетий в Грузии произошло несколько серьезных инцидентов, связанных с незаконной торговлей ядерными материалами.
Напомним, недавно на Белорусской атомной электростанции был отключен от сети один из энергоблоков после срабатывания сигнализации.