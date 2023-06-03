Алек Болдуин будет обязан выплачивать средства сыну убитой им Галины Хатчинс

Между голливудским актером Алеком Болдуином и семьей украинской оператора Галины Хатчинс, которую он случайно застрелил на съемку фильма "Ржавчина", наконец подписан мирный договор.

Суд США принял решение по иску супруга погибшей Мэтью Хатчинса против звезды кино. Как известно, еще в октябре 2022 года стороны пришли к общему решению, однако все это время ожидали официального подтверждения судьей.

Все детали соглашения между Хатчинсом и Болдуином не разглашаются. Однако, как пишет BBC, суд обязал актера выплатить компенсации сыну оператора Андросу, когда ему исполнится 18 и 22 года.

Галина Гатчинс с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mhutchins777

В решении суда отмечается, что оно было "справедливым, уместным и отвечающим наилучшим интересам Андроса Хатчинса, несовершеннолетнего лица, находящегося под защитой".

Кроме того, Мэтью Хатчинс станет исполнительным продюсером фильма "Ржавчина", съемки которого возобновились после страшной трагедии на площадке.

Галина Гатчинс с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mhutchins777

Отметим, что в апреле 2023 года с Алека Болдуина сняли все обвинения в случайном убийстве оператора Галины Хатчинс, которое произошло в 2021 году на съемочной площадке вестерна "Ржавчина".

Ранее иск против актера также подали родители и сестра убитой Галины, проживающие в Украине. Они требуют от Болдуина выплаты компенсации в связи с гибелью оператора. Однако сам актер уверяет, что таким образом семья просто пытается нажиться на горе.

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