Алина Гросу показала своих родителей и рассказала об особом празднике в семье

Родители певицы уже 30 лет вместе.
Украинская певица Алина Гросу порадовала фанатов семейным контентом.
В частности, показала романтическое фото родителей в своем Instagram. На изображении самые родные люди исполнительницы позируют, целуясь за столом с бокалами. Мама артистки выбрала изящное платье из декольте, а папа предстал в рубашке и штанах.
Как призналась, Гросу 24 декабря у родителей годовщина бракосочетания. Супруги вместе в течение 30 лет. В свою очередь, сама мама певицы на своей странице в фотоблоге поблагодарила мужа Михаила за все счастливые мгновения вместе.
"30 лет счастливой супружеской жизни, подарившей нам хороших детей, прекрасных внуков, много друзей, море счастья, дружбы и любви", — подчеркнула Анна Гросу.
Под публикацией поздравлять родителей Гросу взялись самые ярые поклонники звезды. Они пожелали возлюбленным и дальше питать свои искренние чувства.
- Лучшие поздравления! В любви и согласии навсегда. Вы шикарная пара
- Аничка и Миша, поздравляю вас! Желаю всей семье счастья, здоровья и благополучия
- Самые искренние поздравления
Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик показала своих родителей в родном городе. Родные люди звезды встретили ее на вокзале и угостили особым блюдом.
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