Алина Гросу в бикини похвасталась аппетитными формами

Украинская певица Алина Гросу вспомнила, какими насыщенными и интересными были ее довоенные времена.

Так, на странице в Instagram исполнительница разместила фотографии, сделанные в мирные времена во время отдыха Алины где-то в теплых краях.

На фото Гросу позирует в голубо-сиреневом бикини с экзотическим принтом. Певица изображена на фоне скал и моря. "Немножко архива и спокойных времен" – подписала фотографии Алина.

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Поклонники, в свою очередь, забросали знаменитость комплиментами: "Фигура просто огонь", "такая русалочка", "Все красиво, а цвет волос сливается со скалой, хорошая маскировка", "очень волшебная".

Напомним, что не так давно Алина Гросу впервые прокомментировала слухи о разрыве с российским актером Романом Полянским. Артистка призналась, что совершила ошибку, вынеся свою личную жизнь на всеобщее обозрение и отметила, что даже не начинала скучать по Полянскому.

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