Аліна Гросу у бікіні похизувалася апетитними формами

Артистка поділилася світлинами, які були зроблені в довоєнні часи.

Українська співачка Аліна Гросу пригадала, якими насиченими та цікавими були її довоєнні часи.

Так, на сторінці в Instagram виконавиця розмістила світлини, які були зроблені у мирні часи під час відпочинку Аліни десь у теплих краях.

На фото Гросу позує у блакитно-бузковому бікіні з екзотичним принтом. Співачка зображена на тлі скель та моря. "Трішки архіву і спокійних часів" – підписала фотографії Аліна.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Шанувальники, своєю чергою, закидали знаменитість компліментами: "Фігура просто вогонь", "така русалонька", "Все гарно, а колір волосся зливається зі скалою, гарне маскування", "дуже чарівна".

Нагадаємо що не так давно Аліна Гросу вперше прокоментувала чутки про розрив з російським актором Романом Полянським. Артистка зізналася, що зробила помилку, винісши своє особисте життя на загал і зазначила, що навіть не починала сумувати за Полянським.

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