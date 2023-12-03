Андрей Бедняков мастерски потролил Потапа, который бизнесклассом улетел в Дубай

Украинский шоумен Андрей Бедняков отреагировал на недавний пост рэпера и продюсера Потапа, в котором он сообщил, что из Майами летит в Дубай.

И сделал это Бедняков оригинальным образом. Он не стал ничего говорить или писать гневный комментарий. Ведущий иначе потролил артиста. Он повторил фото, где Потап похвастался билетом в бизнес-класс, которым летел из Майами в Дубай.

Потап показал билет в Дубай / Фото: instagram.com/realpotap

Бедняков нарисовал такой же билет, правда, вместо Дубай там было указано направление – на Николаев.

Андрей Бедняков потролил Потапа / Фото: instagram.com/biedniakov

Напомним, что на днях рэпер и продюсер Потап в очередной раз попал в скандал и нарвался на хейт. Артист на своей странице в Instagram сообщил, что так "случайно" произошло, что он снова летит в Дубай. Эту поездку он назвал рабочей, а также показался на фоне аэропорта в Майами и запостил фото с изображением своего билета на самолет в бизнес-класс в Дубай.

Этот пост Потапа в фотоблоге возмутил украинцев. В частности, люди посоветовали Потапу приобрести билет в Бахмут или Мариуполь, а также спросили, почему одни могут уезжать из страны, когда им вздумается, в то время, как защитники сидят в окопах и мерзнут на передовой, защищая нашу землю от российских оккупантов.

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