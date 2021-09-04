Анджелина Джоли обнародовала первые снимки подросших дочерей

Актриса показала Захару и Шайло.

Звезда Голливуда Анджелина Джоли, которая недавно зарегистрировалась в Instagram, впервые опубликовала фото своих дочерей.

Знаменитость, которая создала страницу в фотоблоге из-за ситуации в Афганистане, запостила первый личный пост, касающийся ее семьи. Так, актриса разместила снимки 16-летней Захары и 15-летней Шайло. На фото девочки изображены с книгами в руках. Названая дочь Анджелины и Брэда Питта — Захара — которую пара удочерила в Эфиопии, с улыбкой позировала с изданием Тони Моррисон "Самые голубые глаза".

instagram.com/angelinajolie

Со своей стороны, Шайло погрузилась в чтение "Темной леди" авторства Акалы.

instagram.com/angelinajolie

"Конец летнего чтения. Это одни из любимых книг в нашем доме. Хотелось бы узнать, какие у вас", — поделилась звезда.

В ответ фолловеры, которых у Джоли более 10,2 миллионов, написали о своих любимых произведениях и порадовали девушек комплиментами.

Твои девочки такие красивые

Обожаю твою семью

Невероятные

Напомним, ранее Анджелина Джоли рассказала, что ее две дочери перенесли операции. Актриса написала большую статью в Time.

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