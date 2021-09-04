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Анджеліна Джолі оприлюднила перші знімки підрослих доньок

Анджеліна Джолі оприлюднила перші знімки підрослих доньок

Associated Press

Акторка показала Захару та Шайло.

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі, яка нещодавно зареєструвалася в Instagram, вперше опублікувала фото своїх доньок.

Знаменитість, яка створила сторінку у фотоблогу через ситуацію у Афганістані, запостила перший особистий допис, який стосується її сім'ї. Так, акторка розмістила знімки 16-річної Захари та 15-річної Шайло. На фото дівчатка зображені з книжками у руках. Названа донька Анджеліни та Бреда Пітта – Захара – яку пара удочерила в Ефіопії, усміхнено позувала з виданням Тоні Моррісон "Найблакитніші очі".

© instagram.com/angelinajolie
instagram.com/angelinajolie

Зі свого боку, Шайло поринула у читання "Темної леді" авторства Акали.

© instagram.com/angelinajolie
instagram.com/angelinajolie

"Кінець літнього читання. Це одні з улюблених книжок в нашому домі. Хотілося б дізнатися, які у вас", — поділилася зірка.

У відповідь фоловери, яких у Джолі понад 10,2 мільйона, написали про свої улюблені твори та потішили дівчат компліментами.

  • Твої дівчатка такі красиві
  • Обожнюю твою сім’ю
  • Неймовірні

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі розповіла, що її дві дочки перенесли операції. Акторка написала велику статтю в Time.

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