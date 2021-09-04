Анджеліна Джолі оприлюднила перші знімки підрослих доньок

Акторка показала Захару та Шайло.

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі, яка нещодавно зареєструвалася в Instagram, вперше опублікувала фото своїх доньок.

Знаменитість, яка створила сторінку у фотоблогу через ситуацію у Афганістані, запостила перший особистий допис, який стосується її сім'ї. Так, акторка розмістила знімки 16-річної Захари та 15-річної Шайло. На фото дівчатка зображені з книжками у руках. Названа донька Анджеліни та Бреда Пітта – Захара – яку пара удочерила в Ефіопії, усміхнено позувала з виданням Тоні Моррісон "Найблакитніші очі".

instagram.com/angelinajolie

Зі свого боку, Шайло поринула у читання "Темної леді" авторства Акали.

instagram.com/angelinajolie

"Кінець літнього читання. Це одні з улюблених книжок в нашому домі. Хотілося б дізнатися, які у вас", — поділилася зірка.

У відповідь фоловери, яких у Джолі понад 10,2 мільйона, написали про свої улюблені твори та потішили дівчат компліментами.

Твої дівчатка такі красиві

Обожнюю твою сім’ю

Неймовірні

Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі розповіла, що її дві дочки перенесли операції. Акторка написала велику статтю в Time.

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