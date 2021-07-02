Анджелину Джоли застали на свидании с известным американским певцом - СМИ

Звезды вместе провели вечер в ресторане.

Голливудскую актрису Анджелину Джоли, которая на днях посетила лагерь беженцев в Африке в качестве посла доброй воли ООН, папарацци неожиданно застали на свидании вместе с певцом The Weeknd.

Так, пару поймали у итальянского ресторана в Лос-Анджелесе. Как пишет издание The Sun, звезды часами сидели за ужином в заведении, из которого потом вышли отдельно, чтобы не вызвать никаких подозрений.

Однако о чем говорили знаменитости неизвестно. Вероятно The Weeknd получал от Анджелины Джоли указания по его новой роли в сериале от телеканала HBO.

Отметим, ранее The Weeknd встречался с супермоделью Белой Хадид и популярной певицей Селеной Гомес. А вот Анджелина Джоли трижды была замужем за известными актерами. С последним мужем Брэдом Питтом, звезда рассталась несколько лет назад. Пара воспитывала шестерых детей.

Напомним, недавно Анджелина Джоли рассказала как развод с Питтом повлиял на ее кинокарьеру. Звезда призналась, что стало причиной ее отказа от режиссуры.

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