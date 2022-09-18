Анна Кошмал призналась, почему продолжала сниматься в "Сватах" после 2014 года

Многих поклонников сериала "Сваты" возмутила позиция главных актеров по поводу войны в Украине. Исполнитель роли Ивана Будько Федор Добронравов открыто высказался в поддержку путинского режима. Такое поведение российских артистов не стало неожиданностью, ведь в 2014 году они также поддержали аннексию Крыма.

Однако, как призналась Анна Кошмал, она продолжала работу над сериалом даже после возмутительных заявлений коллег. По словам актрисы, тогда она еще не понимала всех последствий.

"В 2014 году мне было 19 лет и я не была политически сознательной. В моем кругу мы не обсуждали такие темы. На государственном уровне разрешалось показывать российские сериалы, разрешалось снимать в Украине российское кино и сериалы. Не было понимания, что может быть опасно", – сказала Кошмал в интервью Алине Доротюк.

Актриса призналась, что когда впервые узнала позицию Добронравова по поводу аннексии Крыма, долгое время не хотела верить в это и даже не смотрела видео его интервью. Несмотря на это, Анна решила поучаствовать в съемках последнего сезона "Сватов" ради режиссера сериала и съемочной группы.

"Для меня "Сваты" – это Андрей Яковлев (режиссер сериала — Ред.). Это человек, которого я безгранично уважаю и работать с которым – это огромное удовольствие. Все знают, что это едва ли не единственная площадка качественного крутого кино, о котором мечтает каждый актер, именно под его руководством. Он для меня как отец. Это человек, к которому я прислушиваюсь в первую очередь. Я ему очень доверяю, я шла за ним", — заявила Анна.

Сейчас Анна Кошмал активно поддерживает Украину и недавно высказалась о звездах, которые не могут перейти на украинский язык.

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