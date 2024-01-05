Артистка быстро удалила скандального депутата из спонсоров своего розыгрыша.
Певица Анна Тринчер попала в скандал, прорекламировав пророссийского депутата Артема Дмитрука, который побил украинского защитника.
На странице в Instagram Тринчер объявила о розыгрыше автомобиля Rolls-Royce. По условиям розыгрыша, поклонники Анны должны подписаться на 98 ее друзей (спонсоров этого гива) в фотоблоге и ждать удачу.
Впрочем, среди этих 98 человек оказался и скандальный нардеп Дмитрук. Испугавшись хейта, Тринчер быстро удалила одиозного политика из спонсоров ее гива. Также певица никак не прокомментировала его первоначальное участие в розыгрыше.
Отметим, что в 2021 году Артем Дмитрук отличился участием в ленте пророссийского пропагандиста Анатолия Шария, в которой говорилось о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.
Также скандальный нардеп поддержал русскоязычного таксиста, не захотевшего общаться на украинском с пассажирами.
Кроме того, одиозный политик попал в еще один скандал, когда в октябре 2023 года вместе с нардепом Александром Куницким они избили защитника Украины. Инцидент произошел в Киеве, его зафиксировала камера слежения.
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