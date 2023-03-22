Больной деменцией Брюс Уиллис с женой отпраздновали 14 лет брака

Голливудская звезда Брюс Уиллис и его жена, британская актриса Эмма Хэмминг отпраздновали 14-ю годовщину брака, которую в народе называют "агатовой".

В этот день жена "крепкого орешка" поделилась с поклонниками архивными кадрами с их второй свадьбы, которую они провели на 10-летие брака в 2019 году. Трогательными фото и видео с праздника Хэмминг поделилась на странице в Instagram.

Брюс Уиллис и Эмма Хэмминг / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

"На нашу 10-ю годовщину свадьбы мы решили возобновить наши обеты в том же месте, где сказали "да" еще в 2009 году. Я очень рада, что мы это сделали. Используйте любую возможность объединиться и отпраздновать с семьей и друзьями. Это моменты и прекрасные воспоминания, остающиеся на всю жизнь. И мы можем сохранить эти воспоминания в памяти для тех, кто, возможно, не может", — подписала видео жена Уиллиса.

Тогда на празднике присутствовала бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур, которую, кстати, Хэмминг назвала отличным оператором их свадьбы. А за музыкальное сопровождение отвечали дочери Уиллиса от Мур Скаут и Румер. К алтарю "невесту" тогда вели дочери Уиллиса от Хэмминг Мэйбел и Эвелин, выступившие в роли цветочниц.

Брюс Уиллис с семьей / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Брюс Уиллис с семьей / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Отметим, что Брюс Уиллис и актриса Эмми Хэмминг поженились 21 марта 2009 года. У пары есть две дочери. Также Брюс Уиллис в течение 13 лет был женат на актрисе Деми Мур, от которой имеет трех дочерей.

Отметим, что в середине февраля этого года у Брюса Уиллиса диагностировали одну из самых тяжелых форм деменции – лобно-височную, лекарства от которой пока не существует. В среднем люди после появления симптомов деменции могут прожить пять-семь лет.

Читайте также: