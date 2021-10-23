Бритни Спирс тронула редкими фото с сыновьями

Звезда вспомнила времена, когда Шон и Джейден были маленькими.

Американская певица Бритни Спирс, у которой есть двое взрослых сыновей, редко делится фото с наследниками.

Так, певица не публикует снимки с детьми без их разрешения. Впрочем, 39-летняя знаменитость ударилась в ностальгию и решила вспомнить времена, когда Шон и Джейден были маленькими. Сейчас юношам 16 и 15 лет соответственно.

На своей странице в Instagram она показала архивные кадры, сделанные на пляже. На вид мальчикам 3-4 года.

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"Так горько видеть, как они повзрослели... Почему они не могут оставаться детьми навсегда? Они всегда будут моими!" — написала звезда.

В комментариях фаны написали, что несмотря на все, Бритни — лучшая мама.

Лучшая мама в мире

Мальчики очень любят свою маму. Ничто не может этого изменить!!!

Мамина любовь

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